В Євросоюзі дозволили використання п'яти ГМО-культур

Європейська комісія надала п'ять дозволів на використання генетично модифікованих культур для виробництва продуктів харчування та кормів, повідомляє сайт Єврокомісії.

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Зазначається, що мова йде про бавовник сорту 281-24-236×3006-210-23 x MON 88913; бавовник сорту GHB 119; кукурудзу сорту Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; кукурудзі сорти DAS-40278-9 та відновлений сорт кукурудзи MON 810.

Ці ГМ-культури пройшли повну процедуру схвалення, включаючи одержання позитивного наукового висновку Європейського органу з безпеки харчових продуктів. Вони не отримали заперечень від держав-учасників ЄС в постійному і апеляційному комітетах.

"Дозволи дійсні 10 років, і будь-які продукти, вироблені з цих ГМ-культур, регулюються суворими правилами маркування та відстеження ЄС", - йдеться в повідомленні.