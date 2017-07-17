ООН допоможе Україні створити систему контролю якості рибних продуктів

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України запустили проект, основною метою якого є створення в Україні національної системи безпеки і контролю якості продуктів харчування рибного походження.

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Як повідомила прес-служба FAO, даний проект буде реалізований за фінансової підтримки уряду Норвегії.

«Для FAO реалізація даного проекту є надзвичайно важливою, особливо в умовах нещодавнього спалаху ботулізму в Україні через вживання рибної продукції. Серйозної уваги потребує той факт, що сьогодні не існує належного контролю за санітарно-технічними та санітарно-гігієнічними умовами виробництва... ФАО має значний досвід у наданні технічної підтримки в управлінні санітарними та фітосанітарними проблемами в інших країнах світу. У нас вже є напрацьована база інструментів з більшості питань, які повинні бути врегульовані в рамках цього проекту», - наводяться в повідомленні слова координатора програм розвитку FAO в Україні Михайла Малкова.

Наголошується, що реалізація проекту сприятиме поліпшенню української законодавчої системи, процесів виробництва в рибному господарстві та доступу українських рибних виробників на міжнародні ринки.

Прес-служба повідомляє, що в рамках проекту буде проведена інформаційно-роз'яснювальна кампанія для рибогосподарських лабораторій з їх обов'язками згідно з новими правилами, а також тренінги для інспекторів рибної продукції щодо імпорту та вимог до сертифікації. Інспектори пройдуть спеціальне навчання з перевірки риболовних суден, посадкових майданчиків, рибопереробних заводів і управління якістю та безпекою продуктів харчування.

За даними прес-служби, реалізація даного проекту триватиме до квітня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Державне агентство рибного господарства і Генеральна комісія з питань рибальства в Середземному морі (ДКРС) при Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FAO) анонсували проведення дослідження, які види морської культури є найбільш перспективними для вирощування в Україні. Як повідомила прес-служба FAO, нещодавно це дослідження було завершено.

За даними Держрибагентства, українські риболовецькі підприємства в 2016 році виловили в українських водоймах 79,5 тис. тонн водних біоресурсів, що на 14% більше, ніж у 2015 році, і є рекордним показником вилову риби за останні 20 років.