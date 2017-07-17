Чума свиней: на Харківщині та Чернігівщині зафіксовано нові спалахи

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Харківській і Чернігівській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель зараженої свині в підсобному господарстві в селі Федорівка (Харківська область). Також ветеринари виявили зараження тварини в підсобному господарстві в селі Омбыш (Чернігівська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

З початку цього року в Україні зареєстровано 84 спалаху АЧС. Всього з 2012 року і за станом на 17 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 232 спалаху АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.