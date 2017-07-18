В Україні ціни на кавуни і дині впали до 3-річного мінімуму

Кавуни і дині в Україні подешевшали в півтора-два рази. Нинішні ціни - найнижчі за останні три роки. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.uа.

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На оптових ринках Західної України кавуни продають по 2-3 гривні за кілограм. Приблизно такі ж ціни на півдні. А в столиці кавуни продають дорожче - кілограм коштуватиме 3-4 гривні.

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують, що в липні ціни на овочі і фрукти в Україні знизяться в середньому на 25-30%.

Разом з тим у червні ціна овочів і фруктів зростала. Найбільше подорожчала капуста - на 54%, цибуля - на 43%. Картопля подорожчала на 19%, моркву - на 18%, буряк - на 38%.