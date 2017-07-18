В Україні продовжує скорочуватися сільгоспвиробництво

Спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні поточного року становить 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 0,7%.

Виробництво рослинницької продукції за перші шість місяців скоротилося на 8,5% в порівнянні з січнем-червнем минулого року. Спад виробництва цієї продукції в сільгосппідприємствах склало 31,7%, у той час як господарства населення збільшили виробництво на 0,7%.

Разом з тим, виробництво тваринницької продукції за перше півріччя скоротилася на 0,9%. Падіння виробництва на сільгосппідприємствах і господарствах населення склав 0,9% і 1% відповідно.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться в постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2016 році виробили продукції на 9,8% більше, ніж роком раніше, а населення збільшило виробництво на 1,5%.