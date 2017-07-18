В Україні дорожчає сільгосппродукція

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-червні 2017 року зросли на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 7,3%, а тваринництва - на 26%.

У червні порівняно з травнем сільгосппродукція знизилася в ціні на 0,3%. Зокрема, рослинницька продукція подешевшала на 1,7%, а тваринницька - подорожчала на 7,1%.

Порівняно з червнем 2016 року середні ціни в червні-2017 зросли на 10,2%. Зокрема, вартість продукції рослинництва зросла на 5,5%, а тваринництва - на 38,6%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва минулого року подорожчала на 16,3%, а тваринництва - на 1,7%.