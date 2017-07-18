Аграріям вдвічі збільшать компенсацію відсоткових ставок за кредитами - Мартинюк

Аграріям вдвічі збільшать компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Відповідну постанову було прийнято урядом на черговому засіданні.

Відтепер виділяють наступні види компенсації для аграріїв-позичальників:

- 100% облікової ставку НБУ (12,5%) - для тих, чий дохід від реалізації складає до 1 млн грн та тих позичальників, які вирощують та розводять велику рогату худобу із метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу;

- 50% облікової ставки НБУ - для решти підприємців агросектору.

«Аграрний бізнес в Україні є стратегічно важливим для економіки держави в цілому, тож я впевнений, що ми маємо всіляко підтримувати підприємців цього сектору. Нам вдалось вдвічі збільшити розмір державної компенсації відсоткових ставок за кредитами для аграріїв, із 50% від облікової ставки НБУ до повноцінних 100%», - сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

Також постановою №502 надано державну підтримку за кредитами, залученими у 2017 році без чітко визначеної граничної межі процентних ставок за користування кредитами. При цьому обмеження за кредитами, які залучались у 2015 та 2016 роках, залишаються незмінними.