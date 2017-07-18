Аграріям вдвічі збільшать компенсацію відсоткових ставок за кредитами - Мартинюк
Відповідну постанову було прийнято урядом на черговому засіданні.
Аграріям вдвічі збільшать компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Відповідну постанову було прийнято урядом на черговому засіданні.
Відтепер виділяють наступні види компенсації для аграріїв-позичальників:
- 100% облікової ставку НБУ (12,5%) - для тих, чий дохід від реалізації складає до 1 млн грн та тих позичальників, які вирощують та розводять велику рогату худобу із метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу;
- 50% облікової ставки НБУ - для решти підприємців агросектору.
«Аграрний бізнес в Україні є стратегічно важливим для економіки держави в цілому, тож я впевнений, що ми маємо всіляко підтримувати підприємців цього сектору. Нам вдалось вдвічі збільшити розмір державної компенсації відсоткових ставок за кредитами для аграріїв, із 50% від облікової ставки НБУ до повноцінних 100%», - сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.
Також постановою №502 надано державну підтримку за кредитами, залученими у 2017 році без чітко визначеної граничної межі процентних ставок за користування кредитами. При цьому обмеження за кредитами, які залучались у 2015 та 2016 роках, залишаються незмінними.