В українських магазинах може з'явитися "державне" гречане та кукурудзяне борошно

Державне підприємство по форвардних закупівлях «Аграрний фонд» планує почати виробництво гречаного та кукурудзяного борошна, тим самим розширивши лінійку продуктів власної торгової марки, повідомила прес-служба підприємства.

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«Продукція з доданою вартістю апріорі рентабельніша, ніж сировина. Тому ми постійно розширюємо цей напрямок. Лінійка розширювалася логічно та системно: спочатку запустили борошно, гречку. Потім пластівці і їх суміш, в планах - цукор. Це були фасування, а тепер ми починаємо поглиблювати переробку і збираємося запускати виробництво гречаного та кукурудзяного борошна», - наводяться в повідомленні слова голови правління підприємства Андрія Радченка.

Згідно з повідомленням, Аграрний фонд має намір протягом 2-3 років збільшити свою частку на українському ринку борошна до 30% з 12%. Зокрема, керівництво компанії планує досягти такого результату за рахунок випуску нішевих продуктів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Аграрний фонд вперше вийшов на роздрібний ринок борошна з власної ТМ, в кінці жовтня - на ринок гречки, а в кінці грудня – на ринок вівсяних пластівців.

Аграрний фонд в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі – до 48,7 млн грн. При цьому дохід компанії минулого року становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше, ніж у 2015 році. З прибутку за 2016 рік підприємство сплатило до державного бюджету 24,36 млн грн дивідендів.

Аграрний фонд був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.