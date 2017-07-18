Українські аграрії вже намолотили 10 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 18 липня зібрали урожай на площі 3,1 мільйона га (32% від прогнозу), намолотивши 10 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 32,6 ц/га.

При цьому пшениці намолочено 5,6 мільйона тонн з площі 1,6 мільйонів га (25% від прогнозу), ячменю – 3,7 мільйона тонн з 1,2 мільйона га (48%), жита – 3 тисячі тонн з 2 тисяч га, вівса – 3 тисячі тонн з 1 тисячі га Аграрії також зібрали 617 тисяч тонн гороху з 260 тисяч га, що становить 66% від запланованого показника.

Повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання ріпаку, якого намолочено 587 тисяч тонн з площі 256 тисяч га (31%).

Загалом збору підлягають 9,4 мільйона га ранніх зернових і зернобобових культур.

Прес-служба повідомила, що, незважаючи на несприятливі погодні умови, зібраний вал повністю задовольнить потреби України в зерні і забезпечить достатній обсяг експорту.

"Дефіцит вологи в червні не дав можливості повністю реалізувати потенціал врожаю зернових колосових культур, однак це особливо не впливає на загальну зернову ситуацію. Потреби країни в продовольчому зерні, для кормових цілей і для переробної промисловості задовольняються повністю. Обсяг експорту буде перевищувати обсяг внутрішнього споживання", - наводяться в повідомленні слова першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

Прес-служба додала, що, незважаючи на незначне зниження врожайності, завдяки світової кон'юнктури цін на зерно міністерство очікує, що фінансовий результат сільгоспвиробників за підсумками поточного року буде на рівні минулого року. При цьому в повідомленні наголошується, що зібрана пшениця буде високої якості.

"За попередніми прогнозами, частка пшениці 1-3 класу зросте і може скласти від 50 до 70% у відповідності із загальним валом", - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.