В Україні хочуть підвищити акцизи на алкоголь і сигарети

Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення акцизів на сигарети, пиво і етиловий спирт. Відповідний законопроект був схвалений урядом на засіданні в середу.

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Кабмін запропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на сигарети з 445,56 до 495,46 гривні/1 000 штук, на пиво з 2,78 до 3,09 гривні/літр і на етиловий спирт з 126,96 до 141,18 гривні з розрахунку за 1 літр 100% спирту.

Крім того, для тютюнової сировини та відходів, замінників тютюну, гомогенізованого тютюну, тютюнових екстрактів та есенцій акциз планується підвищити з 559,78 до 622,48 гривні/кг, як і для сигар і сигарилл.

Адвалорна ставка збережеться на рівні 12%.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів України схвалив та направив до Верховної Ради законопроект про посилення контролю обороту алкоголю, який вводить електронну акцизну накладну.