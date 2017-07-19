Україна і Білорусь мають намір активніше співпрацювати у сфері тваринництва

Україна і Білорусь мають намір активізувати співробітництво в сфері тваринництва, а також збільшити товарообіг продукції тваринного походження між державами.

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За інформацією прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України, про це повідомила заступник глави Мінагропроду Ольга Трофімцева в ході 25-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Саме в галузі тваринництва ми відзначаємо значний потенціал зростання двосторонньої торгівлі. Тому ми раді вітати зафіксовану в протоколі дорожню карту щодо взаємовигідних поставок тварин, птиці, сировинної продукції та репродуктивного матеріалу від них, а також кормів для тварин та птиці", - цитує прес-служба Трофімцеву.

Згідно з повідомленням, сторони також розглядають можливість кооперації у галузі виробництва сільськогосподарської техніки.

"Білоруська сторона висловила серйозну зацікавленість у спільних проектах з метою збільшення реалізації сільськогосподарських машин українським фермерам. Ми зі свого боку будемо підтримувати створення спільних підприємств у цій галузі на території України", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Прес-служба додала, що за п'ять місяців поточного року товарообіг аграрної продукцією між Україною та Білоруссю становить 203,9 мільйона доларів, що на 66,4 мільйона доларів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Українські підприємства за звітний період експортували в Білорусь продукції на 191,1 мільйона доларів. Основними експортними товарами були залишки і відходи харчової промисловості (54,8 мільйона доларів), насіння олійних культур (21 мільйон доларів), товари з зерна хлібних злаків (19,1 мільйона доларів), м'ясо і субпродукти (18,2 мільйона доларів), зернові (17,7 мільйона доларів) і соняшникову олію (11,3 мільйона доларів).

Разом з тим Україна імпортувала аграрної продукції на 12,8 мільйона доларів. Ключовими товарами були готові або консервовані продукти з риби і ракоподібних (2,8 мільйона доларів), продукція борошномельно-круп'яної промисловості (2,1 мільйона доларів), продукти переробки овочів та плодів (1,3 мільйона доларів), сіль (0,8 мільйона доларів) і згущене молоко (0,7 мільйона доларів).

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь у найближчі два роки планують наростити товарообіг між країнами до 7,9 мільярда доларів за рахунок розвитку спільної кооперації.

У 2015 році обсяг українського експорту в Білорусь скоротився на 48,2% - до 870,7 мільйона доларів США, а імпорт зменшився на 38,3% - до 2,4 мільярда доларів США. Від'ємне торгове сальдо становило 96,7 мільйона доларів США.