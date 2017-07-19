Чума свиней в Україні: карантин діє в 12 населених пунктах 6 областей

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) діє в 12 населених пунктах в 6 областях України, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зокрема, такі пункти зафіксовано в Полтавській (3), Закарпатській (3), Київській і Черкаській (по 2), а також Харківській та Чернігівській (1) областях.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худобу, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нові спалахи, такий населений пункт вважається оздоровленим.

Згідно з повідомленням, за останні 5 років був оздоровлений 221 233 неблагополучних щодо АЧС пунктів. При цьому в оздоровлених пунктах не було зареєстровано жодного випадку повторного захворювання.

В цілому, за даними прес-служби, з початку 2017 року ветеринари зареєстрували в Україні 85 випадків АЧС (75 – домашніх, 10 - диких) порівняно з 91 за весь минулий рік. У тому числі вперше з початку 2017 року захворювання було виявлено на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Загалом з 2012 року на території України було зареєстровано 233 випадки захворювання на АЧС в 23 областях України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.