Українські аграрії експортували 1,2 мільйона тонн зернових

Українські аграрії з початку нового 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 19 липня експортували 1,253 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 194 тисяч тонн, ячменю – 370 тисяч тонн, кукурудзи – 689 тисяч тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 2,9 тисячі тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.