Кабмін розширив список банків для компенсації 20% вартості сільгосптехніки аграріям

20:21, 19 липня 2017
Агро
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При цьому список техніки, 20% вартості якої буде компенсуватися за рахунок держбюджету, включає близько 800 одиниць від 40 українських виробників.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України розширив перелік банківських установ, які сільгоспвиробники зможуть звернутися для отримання 20% компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, отримати часткову компенсацію аграрії зможуть не тільки через державні банки, але й через банки, у статутному капіталі яких державі належить не менше 75%.

"Основна мета цього рішення - максимально розширити можливості сільгоспвиробників при використанні програми підтримки і зробити цей процес якомога більш комфортним. Відтепер звернутися за 20%-вою компенсацією можна і в державний банк, і банк з державною часткою. Компенсація вартості техніки є важливим інструментом державної підтримки, який одночасно враховує як інтереси національних виробників, так і інтереси сільгоспвиробників-покупців техніки", - наводяться в повідомленні слова першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

За даними прес-служби, реалізація даної програми буде стимулювати розвиток національного машинобудування.

У поточному році на її реалізацію уряд передбачив 550 мільйонів гривень. Мінагропрод очікує, що наступного року ця сума буде збільшена до 900 міліонів гривень, а в 2019-2021 роках - до 1,5 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, список техніки, 20% вартості якої буде компенсуватися за рахунок держбюджету, включає близько 800 одиниць від 40 українських виробників.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України затвердив виділення з державного бюджету 550 мільйонів гривень на компенсацію аграріям через банки 15% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Потім уряд вирішив збільшити обсяг компенсації до 20%.

Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на покупку техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.

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Теги: #сільгосптехніка