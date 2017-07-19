Кабмін розширив список банків для компенсації 20% вартості сільгосптехніки аграріям

Кабінет міністрів України розширив перелік банківських установ, які сільгоспвиробники зможуть звернутися для отримання 20% компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, отримати часткову компенсацію аграрії зможуть не тільки через державні банки, але й через банки, у статутному капіталі яких державі належить не менше 75%.

"Основна мета цього рішення - максимально розширити можливості сільгоспвиробників при використанні програми підтримки і зробити цей процес якомога більш комфортним. Відтепер звернутися за 20%-вою компенсацією можна і в державний банк, і банк з державною часткою. Компенсація вартості техніки є важливим інструментом державної підтримки, який одночасно враховує як інтереси національних виробників, так і інтереси сільгоспвиробників-покупців техніки", - наводяться в повідомленні слова першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

За даними прес-служби, реалізація даної програми буде стимулювати розвиток національного машинобудування.

У поточному році на її реалізацію уряд передбачив 550 мільйонів гривень. Мінагропрод очікує, що наступного року ця сума буде збільшена до 900 міліонів гривень, а в 2019-2021 роках - до 1,5 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, список техніки, 20% вартості якої буде компенсуватися за рахунок держбюджету, включає близько 800 одиниць від 40 українських виробників.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України затвердив виділення з державного бюджету 550 мільйонів гривень на компенсацію аграріям через банки 15% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Потім уряд вирішив збільшити обсяг компенсації до 20%.

Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на покупку техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.