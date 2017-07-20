У держбюджет-2018 планують закласти мільярд гривень для підтримки фермерства

Кабінет міністрів України планує у вересні представити парламенту проект бюджету на 2018 рік, який передбачає не менш як 1 млрд грн на цільову підтримку фермерства. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі з децентралізації у Тернопільській області.

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«Ми вийдемо у вересні з новим проектом бюджету на 2018 рік. Уряд пропонуватиме парламенту закласти не менш як 1 млрд грн на цільову підтримку саме у програми відновлення фермерства, розвитку фермерства», - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, розвиток фермерства може стати основою для прискорення економічного зростання в країні, зокрема - завдяки підвищенню рівня переробки сировинних продуктів і створенню додаткової доданої вартості.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що уряд має намір до 1 серпня розробити цільову програму підтримки фермерства в Україні, яка дозволить невеликим фермерським господарствам стати основою аграрного сектора країни.

Уряд у рамках земельної реформи розглядає можливість дозволити купівлю не лише громадянам України до 200 га землі, а й сімейним фермерським господарствам - до 1 тис. га землі.

Меморандум з МВФ передбачає запуск ринку землі сільгосппризначення в Україні з 2018 року.