В МВФ заявили, що земельна реформа не обов'язкова для отримання Україною наступного траншу

Земельна реформа, яка передбачає запуск в Україні ринку сільськогосподарських земель, більше не є умовою отримання Україною наступного траншу Міжнародного валютного фонду, і може бути проведена пізніше цього року.

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Про це заявив заступник керівника Департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

«Земельна реформа є важливою складовою програми, але існує необхідність її доопрацювати, досягти консенсусу з ключових подальших кроків. Є необхідність відкласти земельну реформу на більш пізній строк у цьому році», - сказав Мюррей.

Водночас представник МВФ наголосив, що умовами виділення Україні четвертого траншу залишаються пенсійна реформа, прискорення приватизації та конкретні результати у боротьбі з корупцією.

«Четвертий перегляд програми Радою директорів (МВФ - УНІАН) буде можливим тільки-но необхідні законодавчі зміни для перегляду будуть імплементовані. Цей перегляд фокусується на пенсійній реформі, на вжитті заходів для прискорення приватизації і забезпеченні конкретних результатів у боротьбі з корупцією», - зазначив представник Фонду.

За словами Мюррея, важливою складовою подальшого співробітництва є також відповідність фіскальної і енергетичної політики України узятим у рамках програми співпраці зобов'язаннями.

Як повідомляв УНІАН, у рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася прийняти земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року. Однак пенсійна реформа була прийнята парламентом у першому читанні лише в середині липня, а земельну реформу Верховна Рада так і не розглянула до закриття сесії.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард досягли домовленості про виключення земельної реформи з переліку обов'язкових умов для виділення наступного траншу.

цьому, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ відклав надання чергового траншу, запланованого на липень, через неготовність парламенту прийняти земельну реформу. Прем'єр наголошував, що земельна реформа, яка передбачає можливість купівлі до 200 га землі для громадян України і до 1000 га землі для фермерських господарств, готова на 99%, але потребує розробки фінансових інструментів підтримки фермерства та погодження із зацікавленими сторонами. В уряді очікують отримання четвертого траншу восени.