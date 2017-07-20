Україні через посуху загрожує зниження врожайності зернових

Літня посуха, яка спостерігається у Київській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях, призведе до значного зниження врожайності зернових культур, повідомила на прес-конференції начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

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«Центр посухи цього року знаходиться в Київській області. На території Київської області випала найменша кількість опадів за останні 60 років... Також страждають Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області», - сказала вона.

За словами Адаменко, посуха в Україні була зафіксована ще у квітні, коли ранні колосові культури (пшениця і ячмінь) почали відчувати нестачу вологи в грунті. Тепер посуха позначилася і на майбутній врожайності пізніх культур, таких як кукурудза і соняшник.

При цьому агрометеоролог наголосила, що в західних областях України загрози посухи немає, і сталий температурний режим сприяє нормальному розвитку рослин.

Експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Петро Лахай, також присутній на прес-конференції, додав, що, за експертними прогнозами, врожайність зернових в Україні у поточному році буде на 15-20% нижче від торішнього показника.

Так, за його словами, врожайність озимої і ярої пшениці вже скоротилася на 18-20% порівняно з 2016 роком, озимого ячменю - на 5%, ярого ячменю - на 19%, гороху - на 25%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, аграрії на 18 липня зібрали урожай на площі 3,1 млн га (32% від прогнозу), намолотивши 10 млн тонн зернових. Середня врожайність зернових становить 32,6 ц/га.

В ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Усього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.