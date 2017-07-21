Білорусь через чуму свиней обмежила ввезення свинини з Чернігівської області

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Чернігівської області у зв'язку зі спалахами на цій території гострого вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, датованих 19 липня.

«За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 18 липня 2017 року, на території Чернігівської області України зареєстровано новий випадок захворювання сприйнятливих видів тварин на африканську чуму свиней», - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, зоопаркових та циркових тварин сприйнятливих видів, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рого-копитної і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок для кішок і собак, які містять у своєму складі свинарську сировину, а також обладнання, яке використовується для перевезення, тримання, забою і розбирання свиней.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини із Закарпатської області.

За даними Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, з початку 2017 року ветеринари зареєстрували в Україні 85 випадків АЧС (75 - домашніх, 10 - диких) порівняно з 91 за весь минулий рік. Зокрема вперше з початку 2017 року захворювання було виявлено на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Загалом з 2012 року на території України було зареєстровано 233 випадки захворювання АЧС в 23 областях України.

Згідно з даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати виростуть на 5-7,5 млрд грн.