Чума свиней: на Полтавщині та Черкащині зафіксовано нові спалахи

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Черкаській і Полтавській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили труп зараженої свині на узбіччі траси Київ-Одеса поблизу від міста Жашків (Черкаська область).

Також ветеринари виявили зараження і загибель тварини в підсобному господарстві в селі Чутівка (Полтавська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 87 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 21 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 235 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.