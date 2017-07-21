На Житомирщині близько 100 залишених без землі селян блокували автодорогу (фото)

У Житомирській області сьогодні, 21 липня, близько 100 мешканців села Кодня Житомирського району, перекривали автодорогу “Житомир-Могилів-Подільський” поблизу села Кодня.

Як передає кореспондент УНІАН, мешканці Кодні вважають, що у них незаконно відбирають землю.

Акція протесту тривала близько години. Представники влади пообіцяли розібратися у цьому питанні.

Під час акції протесту мешканці Кодні зазначали, що “перекрили трасу “Житомир-Могилів-Подільський” поблизу села Кодня і таким чином виявили протест проти дій головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, рішеннями якого селян і лишили землі”.

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Тим часом, ситуацію роз’яснила УНІАН Коднянський сільський голова Наталія Бовсунівська. За її словами, "у 2015-2016 роках головне управління Держгеокадастру в Житомирській області видало накази щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки, якими вони користувалися багато років за межами села для подальшої приватизації цієї землі". Землю отримали близько 50 мешканців Кодні.

«Відповідно, вони заключили договори з землевпорядними організаціями, сплатили кошти, але приватизувати землю не встигли. У червні цього року за заявами інших осіб обласне управління Держгеокадастру видало накази дозволу на розроблення документації із землеустрою на цих землях іншим людям, говорять що АТОвцям, мені відомо, що цим земельним ділянкам вже присвоєно кадастрові номери. Тобто, сільських мешканців фактично позбавили права на їхню землю, а це були, як правило, городи, які вони обробляли десятками років», – сказала Бовсунівська.

Наскільки законні рішення земельного відомства, буде з’ясовувати робоча група, до якої увійдуть представники влади, Держгеокадастру та мешканці села, які вважають, що у них незаконно відбирають землю. Водночас , за даними головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, усі документи про виділення землі в регіоні ухвалюються згідно українського законодавства і на законних підставах.

Присутні на акції правоохоронці та представники влади звернулися до місцевих жителів з проханням не вдаватися до заходів протесту, адже, за їх словами, вони не вплинуть на вирішення проблеми і лише дестабілізують суспільний спокій. Наразі акцію протесту припинили, а рух транспорту, який був частково обмеженим певний час, розблокували.