Україна може почати поставки м'яса грузинській армії

Міністерство оборони Грузії скасував умову, згідно з якою участь у тендері на постачання м'яса Збройним силам країни можуть лише грузинські компанії, повідомляє Новости-Грузия.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт м'яса на 50%

Голова оборонного відомства Лєван Ізорія пояснив цей крок дефіцитом відповідної продукції від грузинського виробника. За його словами, проблему позначив діючий постачальник, який письмово звернувся до Міноборони.

"Постачальник звернувся з листом до міністерства про те, що на ринку спостерігається дефіцит грузинської продукції, і існують великі ризики з точки зору безперебійного постачання грузинської армії. Це тема не тільки постачання, а й безпеки країни. Щоб оминути ці ризики, ми прийняли адекватне рішення", - заявив Ізорія.

Слід зазначити, що з ініціативи екс-міністра оборони Тінатін Хідашелі з 2015 року грузинська армія забезпечувалася виключно продукцією місцевого виробництва.

Цього тижня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони Грузії вже уклало контракт про постачання м'яса з українською компанією на суму 1,64 мільйонів доларів.

Зазначається, що в першому кварталі 2017 року Грузія стала головним імпортером української свинини. У січні-березні Грузію вирушило близько 78% від загальної кількості експортованого м'яса – вартість цієї продукції склала 2,8 мільйона доларів.