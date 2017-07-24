В Україні продовжує скорочуватися виробництво горілки та коньяку

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-червні 2017 року скоротилося на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 6,4 мільйона декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилося на 21,7% - до 909 тисяч декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

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Виробництво горілки в червні 2017 року становить 936 тисяч дал, що на 10,5% більше, ніж місяцем раніше, і на 11,6% менше, ніж у червні 2016 року. Виробництво коньяку та бренді в червні поточного року становить 128 тисяч дал, що на 0,4% перевищує показник травня поточного року, і на 6,9% перевищує показник за червень 2016 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-червні збільшився на 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 2,89 мільйона дал. У червні поточного року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 531 тисячу дал, що на 2,6% менше, ніж минулого місяця, і на 18,1% більше, ніж у червні 2016 року.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2016 році знизилася в порівнянні з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 мільйона дал, коньяку та бренді - на 6,2%, до 2,8 мільйона дал.