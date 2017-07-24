Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 35%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-червні 2017 року становить 2,87 мільйона тонн, що на 34,9% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у червні було вироблено 451 тисячу тонн соняшникової олії, що на 8,1% менше, ніж у попередньому місяці, і на 42,5% більше показника за червень минулого року.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-червні поточного року збільшився на 34,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 109 тисяч тонн. У червні порівняно з травнем виробництво маргаринів та жирів зросла на 14,7%, а порівняно з червнем 2016 року – зросла на 62,4%, до 18,6 тисячі тонн.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році склала 184 тисячі тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.