Масштабна спецоперація: на 41 спиртзаводі проходять обшуки (фото)

Українські правоохоронці обшукують 41 спиртзавод, який підозрюють у виготовленні контрафактного спирту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

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"Лівий" спирт виготовляється з необлікованої сировини, продається за готівку. Існування такого тіньового ринку у спиртовій галузі призводить до мільярдних втрат державного бюджету та несе серйозні ризики для здоров'я населення через неякісну продукцію, яку з нього виготовляють", - наголошує у своєму повідомленні Білан.

За словами заступника голови ДФС, у спецоперації задіяно 430 працівників податкової міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше силовики заблокували майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 12 мільярдів доларів.