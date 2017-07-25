В Україні виявили черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Закарпатській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили трупи заражених диких кабанів в урочищах «Яновець» Тячівського та «Рушник» Воловецького районів.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

В осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 88 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 21 липня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 236 спалахів АЧС у 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як торік було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту фіксації першого спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від поширення вірусу становлять близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати виростуть на 5-7,5 млрд грн.