Обсяг експорту зернових культур цього року перевищить об’єм внутрішнього споживання - Мартинюк

18 липня у Мінагрополітики оголосили проміжні результати цьогорічних зборів: вже зібрано 10 млн тонн зерна на 3,1 млн га (32% від запланованих 9,4 млн га) при середній врожайності 32,6 ц/га. Отже, ранній збір проходить за планом, зазначили в міністерстві.

Фінансові результати цього року, за прогнозами фахівців, очікуються на рівні, не нижчому за попередній рік. І це, незважаючи на зниження врожайності через погодні умови.

"Засушливий червень дещо знизив очікувані показники цьогорічного врожаю зернових колосових культур. Втім, загальна ситуація у галузі цілком задовільна. Ми, в свою чергу, можемо запевнити, що потреби країни будуть задоволені. Та навіть більше. Цьогоріч обсяг експорту перевищить об’єм внутрішнього споживання, а це вже говорить про розвиток цієї агро-ланки", - заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

​Якість самого зерна також залишається на високому рівні. За прогнозами експертів галузі, частка пшениці 1-3 класу зросте і може скласти від 50 до 70% відповідно до загального валу.

​На подальший розвиток ситуації впливатимуть майбутні погодні умови.

​Попередні результати збору зернових:

- 5,6 млн тонн пшениці на площі 1,6 млн га;

- 3,7 млн тонн ячміню на площі 1,2 млн га;

- 3,0 тис. тонн жита на площі 2 тис. га;

- 3,0 тис. тонн овсу на площі 1 тис.га;

- 617 тис. тонн гороху на площі 260 тис.га.;

Найвища урожайність на цей час зафіксована у господарствах Львівської, Івано-Франківської, Волинської та Хмельницької областей.