Україна збільшила експорт сільгосппродукції майже на третину

Українські сільгоспвиробники за перші шість місяців поточного року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 8,77 мільярда доларів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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Згідно з повідомленням, основними експортними товарами були зернові, насіння олійних культур, олія (в основному, соняшникова) і продукти переробної промисловості. Їх сукупна частка становить 90% в аграрному експорті.

За даними прес-служби, основними імпортерами вітчизняної сільгосппродукції є азіатські країни, які за січень-червень 2017 року закупили українського продовольства на 3,5 мільярда доларів (39,8% від загального експорту аграрної продукції).

Згідно з експертними розрахунками, близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції (31,8%) припадає на країни Європейського Союзу. За перше півріччя вони закупили українського продовольства на 2,8 мільярда доларів.

Обсяг українського експорту в країни Африки склав 1,6 мільярда доларів (18,2%).

Прес-служба додала, що за звітний період Україна скоротила експорт аграрної продукції в країни СНД. Так, у січні-червні 2017 року він склав 0,6 мільярда доларів (6,8%).

Згідно з повідомленням, рейтинг країн-імпортерів вітчизняної сільгосппродукції традиційно очолила Індія, яка закупила українського продовольства на 1,035 мільярда доларів. Друге місце утримує Єгипет, який закупив продукції на 862 мільйони доларів.

Значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів (589 мільйонів доларів), Іспанії (584 мільйони доларів), Туреччини (485 мільйонів доларів), Італії (439 мільйонів доларів) і Китаю (435 мільйонів доларів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).