Гонконг цікавиться українською курятиною

Гонгконг розглядає можливість імпорту української продукції птахівництва, зокрема, м'яса птиці, продуктів з нього, яєць та яєчної продукції.

Читайте такожУкраїна збільшила виручку від агроекспорту майже на третину

Як повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, у період з 24 по 28 липня в Україні перебуває делегація Центру з питань безпеки харчових продуктів - компетентного органу Спеціального адміністративного району Гонконг, яка проведе оцінку системи державного контролю за виробництвом продукції птахівництва.

Згідно з повідомленням, під час візиту Гонконгська сторона ознайомиться з роботою центрального та територіальних органів Держпродспоживслужби, процедури державного контролю на бойнях, фермах і пакувальних центрах, а також з роботою лабораторної мережі. Зокрема, представники Гонконгу планують відвідати Черкаську, Вінницьку та Київську області.

Прес-служба зазначила, що візит посадових осіб з Гонконгу в Україну є хорошим поштовхом до подальшого розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Як повідомляв УНІАН, Держпродспоживслужба з початку поточного року погодила десять ветеринарних сертифікатів на експорт вітчизняної продукції тваринництва в Чорногорію, Іраку, Саудівської Аравії, Чехії та Ірак. Також Держпродспоживслужба погодила 10 ветеринарних сертифікатів на поставку в Україну продукції з ЄС, Великобританії, Канади, Латвії, Литви та Румунії.