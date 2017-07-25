Обшуки в "Укрспирті": Фіскальна служба вилучила майже мільйон літрів спирту

Державна фіскальна служба у ході обшуків, проведених 24 липня на державному підприємстві "Укрспирт", вилучила близько 97,9 тисячі декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 мільйонів гривень, повідомила прес-служба ГФС.

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Згідно з повідомленням, дозвіл на обшуки 41 спиртзаводу в 14 областях України дав Шевченківський районний суд Києва для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно посадових осіб ДП "Укрспирт". В ході досудового розслідування були встановлені факти, які підтверджують порушення державним підприємством законодавства України, та факти ймовірного необлікованого виготовлення продукції.

"При документуванні злочинної діяльності підпільних цехів по виготовленню лікеро-горілчаних виробів працівниками податкової міліції фіксуються факти надходження до них спирту, неврахованого і виготовленого на потужностях вітчизняних спиртових заводів, який використовується правопорушниками в якості сировини для незаконного виготовлення горілки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня поточного року "Укрспирт" тимчасово зупинив свої виробничі потужності у зв'язку з проведенням технічного аудиту, аудиту господарської діяльності та балансу залишків.

У 2016 році "Укрспирт" отримав 97,1 мільйона гривень чистого прибутку проти 84 мільйонів гривень чистого збитку в 2015 році. Вартість виробленої державним підприємством продукції в 2016 році збільшилася на 39,8 мільйона гривень порівняно з 2015 роком - до 1,822 мільярда гривень.

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшого приватизацію "Укрспирту", проте підприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації. Його вартість міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий оцінює в 200-400 мільйонів доларів.