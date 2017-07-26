Голова Держрибагентства подав у відставку – планує повернутися в бізнес

Керівник Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів написав заяву про відставку, повідомила прес-служба відомства.

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«Глава Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів вирішив залишити посаду, відповідна заява була написана 19.07.2017 і має бути розглянута найближчим часом на засіданні Кабміну», - йдеться у повідомленні.

Прес-служба не повідомила про причини відставки очільника Держрибагентства, але зазначила, що він планує повернутися у бізнес.

«Я присвятив реформам 28 місяців свого життя. Це було дуже цікаво і дуже непросто. Фундамент закладено, тому зміни не зупиняться. Планую повернутися у бізнес», - цитуються у повідомленні слова Коваліва.

Прес-служба зазначила, що за час його роботи в Держрибагентстві відомство провело низку реформ. Так, майже у всіх регіонах була запущена робота рибоохоронного патруля, завершується робота над системою дистанційного моніторингу промислового лову риби, розроблено законопроект про сертифікат походження риби, про Фонд підтримки рибного господарства, посилення відповідальності за порушення правил рибальства і вжито низку заходів з дерегуляції галузі.

«Рибна галузь вперше отримає фінансову підтримку в рамках кредиту Європейського інвестиційного банку на 400 млн євро, а океанічний рибопромисловий флот через 18 років збитковості вперше приніс державі майже 40 млн грн», - наводяться у повідомленні слова Коваліва.

Також прес-служба зазначила, що важливим напрямком, над яким Держрибагентство продовжить роботу, є співпраця з міжнародними партнерами та імплементація їх досвіду в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року уряд призначив головою Держрибагентства Ярему Коваліва, який раніше входив до складу ради директорів Arricano Real Estate plc - керуючої компанії української девелоперської групи Arricano. Після приходу на посаду Ковалів анонсував реорганізацію відомства і реформування з повним оновленням його штату. За його словами, необхідність реформування Держрибагентства назріла через масштабну корупцію в галузі.

Першим заступником голови відомства 29 грудня 2016 р. Кабмін призначив Володимира Фалєєва.