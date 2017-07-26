Частка аграрної продукції в українському експорті становила 43% - Мінагропрод

Україна за перші шість місяців поточного року збільшила виручку від експорту сільськогосподарської продукції на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,77 млрд дол., що становить 42,5% від загального українського експорту, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника голови відомства Ольгу Трофимцеву.

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«Офіційна статистика за перші шість місяців поточного року дає нам можливість для оптимістичних прогнозів щодо річної вартості аграрного і харчового експорту. Зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу за січень-червень 2017 року досяг 10,903 млрд дол., або 25,2% всього зовнішньоторговельного обігу України. При цьому експорт продукції аграрного сектора за вказаний період становив 8,771 млрд дол., або 42,5% від загального експорту України», - цитує прес-служба Трофимцеву.

Згідно з повідомленням, за звітний період основними товарними групами в українському експорті сільгосппродукції стали зернові культури (37,8%), соняшникова олія (27,9%) та насіння олійних культур (8%). При цьому прес-служба зазначила збільшення частки переробленої харчової продукції та певних нішевих продуктів.

«Така диверсифікація є позитивним сигналом, і ми з боку міністерства будемо і надалі підтримувати збільшення експорту української продукції з доданою вартістю», - наводяться в повідомленні слова Трофимцевої.

За даними прес-служби, найактивніше українська аграрна продукція поставлялася на ринки Азії (40,4%), ЄС (31,6%) і Африки (17,9%). У п'ятірку найбільших покупців української сільгосппродукції увійшли Індія (1,034 млрд дол.), Єгипет (862,05 млн дол.), Нідерланди (588,5 млн дол.), Іспанія (584,3 млн дол.) і Туреччина (485,2 млн дол.).

Згідно з повідомленням, імпорт аграрної продукції до України в першому півріччі становив 2,132 млрд дол., або 9,4% від загального імпорту України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).