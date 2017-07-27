Після чотирьох років "мінусу": Державна зернова корпорація за півроку заробила майже 300 мільйонів

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у січні-червні поточного року отримала 297,58 млн грн чистого прибутку проти 79,6 млн грн чистого збитку за аналогічний період 2016 року.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, у січні-червні виручка корпорації становила 6,08 млрд грн, що на 18,7% менше показника за аналогічний період минулого року. Валовий прибуток скоротився в 2,5 раза, до 542,6 млн грн, а операційний – у 2,4 раза, до 179,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна продовольчо-зернова корпорація України у 2016 році отримала 770 млн грн чистого збитку, що у 5,8 раза менше, ніж у 2015 році.

ДПЗКУ показувала негативний фінансовий результат чотири роки поспіль. У 2012 році корпорація залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких використано лише 500 млн дол., 1 млрд дол. знаходиться на депозитному рахунку в «Укрексімбанку». Ще 1,5 млрд дол. зберігаються в китайському банку. За резервування цих коштів корпорація сплатила 200 тис. дол. Однією з причин збитковості в компанії називають необхідність за договором з китайцями обслуговувати цей великий валютний кредит, використовувати кошти якого ДПЗКУ не має наміру.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.