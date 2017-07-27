Україна проводить переговори з 22 країнами щодо експорту агропродукції

Право експорту продуктів харчування тваринного походження за 2017 рік отримало 61 українське підприємство, внаслідок чого перелік експортерів цієї продукції розширився до 728 агровиробників з України, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"У 2017 році завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу відбулося розширення географії експортних постачань продукції тваринного походження. Зокрема, кількість українських підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів тваринного походження, збільшилася до 728", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, вітчизняні виробники за 2016-2017 роки відкрили і відновили експорт на ринки ЄС (молочні продукти), КНР (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (столове яйце, корми для домашніх тварин), Об'єднаних Арабських Еміратів (м'ясо птиці та продукти з нього, яловичина, м'ясо овець та продукти з нього), Королівства Саудівська Аравія (м'ясо птиці та продукти з нього), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове яйце), Чорногорії (м'ясо птиці, мед), Сербії (м'ясо птиці), Боснії і Герцеговини (м'ясо птиці), Лівану і Танзанії (м'ясо птиці та продукти з нього).

Станом на сьогодні право експорту на ринки ЄС мають 281 українське підприємство, з яких 100 виробляють продукти харчування.

Відомство веде переговори з 22 країнами щодо можливості поставок вітчизняної продукції тваринного походження на їх ринки, додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної промисловості і продовольства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів (42,5% всього експорту України). Головними продуктами експорту традиційно були зернові культури, рослинну олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).