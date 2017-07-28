Голова Житомирської ОДА доручив провести перевірки використання с/г земель у всіх районах

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич доручив провести перевірки використання сільськогосподарських земель у всіх районах Житомирщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Гундич доручив провести детальну інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення у всіх районах та перевірити використання тих земель, які не оформлені.

«Таке доручення отримало управління агропромислового розвитку за результатами перевірки земель у перших двох районах – Пулинському та Черняхівському, оскільки результати інвентаризації земель - невтішні для бюджетів», - зазначають в ОДА, оскільки підприємства за договорами сплачують лише 3-5% від нормативно грошової оцінки вартості землі, і тому втрати місцевих бюджетів – величезні.

«Якщо підприємство використовує сотні гектарів землі, а платить за це - мізер до бюджету, то у мене питання – кому вони платять? Такого «хазяйнування» в районах надалі я не допущу. Направляю перевірки по решті районах, без попереджень. Мене задовольнить лише один результат роботи робочої групи – збільшення надходження до бюджету», – підкреслив Гундич.

За інформацією начальника управління агропромислового комплексу Житомирської ОДА Руслана Кирилюка, підприємства, які орендують земельні частки (паї) на території Очеретянської сільської ради Пулинського району та Горбулівської сільської ради Черняхівського району, сплачують орендну плату в розмірі 3-5% від нормативно грошової оцінки вартості землі і ця ставка є найнижчою серед районів області.

Розмір сільськогосподарських земель, які не використовуються, у Пулинському районі становить 700 га; у Черняхівському – 538,7 га.

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«Для мене важливий результат інвентаризації. Пулинський і Черняхівський райони були пілотними у проведенні інвентаризації. А далі ніхто не знатиме, який район буде наступний. Про це знаю тільки я. Тому управління агропромислового розвитку спільно з головами РДА має провести цю роботу і показати мені результат – збільшення надходжень до бюджету», – акцентував керівник області.

Нагадаємо, Гундич у червні цього року ініціював створення робочої групи для вивчення питань про використання площ земель сільськогосподарського призначення та сплати податків до бюджетів всіх рівнів.

Як повідомляв УНІАН, також голова Житомирської облдержадміністрації Гундич доручив у серпні провести інспектування водних об’єктів у всіх районах області.