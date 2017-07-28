Ріпак стане лідером по рентабельності серед олійних культур - експерт

Рентабельність вирощування озимого ріпаку в Україні у 2017 році може досягти 83%, що дозволить йому вийти на перше місце серед олійних культур, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" з посиланням на слова керівника Центру стратегічних досліджень агропромислового Сумського національного аграрного університету Олександра Маслака.

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"За результатами проведених розрахунків за вирощування озимого ріпаку, загальні господарські витрати на 1 га досягнуть 15 тисяч гривень. При врожайності 2,5 тонн/га собівартість 1 тонни продукції складе майже 6 тисяч гривень. При ціні реалізації 11 тисяч гривень/тонна прибуток з 1 га сягне 12,5 тисячі гривень, що забезпечить рентабельність на рівні 83%", - процитувала прес-служба експерта.

Згідно з повідомленням, дещо меншу рентабельність вчені прогнозують для соняшнику.

"При традиційній технології вирощування соняшнику загальні витрати на 1 га в середньому складуть 14 тисяч гривень. Враховуючи врожайність 2,5 т/га, собівартість 1 тонни продукції складе 5,6 тисячі гривень. При ціні продажу продукції на рівні 10 тисяч гривень/тонна дохід з одного гектара складе 11 тисяч гривень, що забезпечить рентабельність на рівні 79%", - зазначив Маслак.

За інформацією прес-служби консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", у 2016 році вирощування олійних культур було найбільш прибутковим. Так, рентабельність соняшнику була 61,9%, сої – 51,8%, ріпаку – 45%.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства в 2016 році виробили 81,6 тисяч тонн ріпакової олії, що на 45% менше, ніж роком раніше, у зв'язку з дефіцитом сировини через зниження виробництва ріпаку і великих обсягів його експорту. У 2016 році українські аграрії зібрали ріпаку на 33,7% менше, ніж роком раніше, - 1,152 мільйона тонн. При цьому на експорт було відправлено 994 тисячі тонн цієї культури (86% від загального обсягу збору), що на 30,7% менше, ніж у 2015 році.

За інформацією Мінагропроду, станом на 28 липня аграрії намолотили 1,7 мільйона тонн ріпаку з площі 650 тис. га (83% від прогнозу).