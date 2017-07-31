Підприємці Житомирщини отримають відшкодування за вирощування льону та гречки – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Сільськогосподарські підприємства області, які вирощують льон та гречку, мають можливість отримати кошти з обласного бюджету. Дотації на виробництво льону у сумі 2,5 млн грн та гречки у сумі 0,8 млн грн передбачені Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки», - сказано у повідомленні.

Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується сільськогосподарським підприємствам: у розмірі 2 тис. грн - на вирощування 1 га льону-довгунцю та 0,7 тис. грн – на вирощування 1 га льону олійного. Також дотація у розмірі 300 гривень виділяється на вирощування 1 га гречки на зерно.

У 2016 році аграріям Житомирщини на вирощування льону та гречки з обласного бюджету було виділено 3,9 млн грн та 0,8 млн грн відповідно.

Для того, аби отримати кошти за вирощування льону, підприємства мають подати до управління певні документи. З їх переліком можна ознайомитися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

За детальною інформацію про отримання дотації в ОДА просять звертатись до управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.