Аграрний фонд збільшив прибуток майже в 3 рази

Державне підприємство з форвардних закупівель «Аграрний фонд» за I півріччя 2017 року збільшило прибуток у 2,8 раза до 70,2 млн грн порівняно з результатами аналогічного періоду 2016 року, виконавши фінансовий план за I півріччя на 102%.

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Про це повідомила прес-служба держпідприємства «Аграрний фонд».

За підсумками I півріччя дохід Аграрного фонду становив 1,8 млн грн, прибуток до оподаткування – 89,3 млн грн (з урахуванням резерву сумнівних боргів), чистий прибуток після нарахування податку на прибуток становив 70,2 млн грн.

За січень - червень компанією було реалізовано 286,3 тис. тонн зерна, 122,7 тис. тонн борошна і 44,3 тис. тонн продуктів переробки. Експортовано було 19 тис. тонн зерна і 6,9 тис. тонн продуктів його переробки.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року «Аграрний фонд» вперше вийшов на роздрібний ринок борошна з власною ТМ, в кінці жовтня - на ринок гречки, а в кінці грудня – на ринок вівсяних пластівців.

«Аграрний фонд» в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі – до 48,7 млн грн. При цьому дохід компанії минулого року становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше, ніж у 2015 році. З прибутку за 2016 рік підприємство сплатило до державного бюджету 24,36 млн грн дивідендів.

ПАТ «Аграрний фонд» був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки входять форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.