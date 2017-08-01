В окупованому Криму значно скоротилися посівні площі (фото)

Станом на 2017 рік, порівняно з 2014 роком, загальна площа вкритих «здоровою» продуктивної рослинністю ділянок в анексованому Криму зменшилася в 6,7 раза, а обсяги вирощування озимих культур на території Криму в період 2014-2017 років скоротилися на 85 відсотків.

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Такі дані опубліковані на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

«За результатами обробки супутникових даних виявлено поступове зменшення на території Криму площ, покритих «здоровою» продуктивною рослинністю. При цьому погодні умови на півострові протягом цього часу були задовільні і не мали негативного впливу на рослини», – сказано в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що в цілому внаслідок окупації півострова Російською Федерацією в агропромисловому комплексі та природному середовищі Криму відбуваються деструктивні процеси.

Як пишуть «Крим.Реалії», за даними підконтрольного Кремлю Мінсільгоспу анексованого півострова, до 27 липня аграрії зібрали півтора мільйона тонн зерна врожаю 2017 року, при цьому обмолотили 480015,5 гектарів посівів ранніх зернових, або 88,2 відсотка загальної площі.

За даними 2016 року, до серпня ранніх зернових культур було намолочено 1447,86 тисяч тонн, що на 104,7 тисяч тонн більше, ніж у 2015 році.

У 2011 році в Автономній Республіці Крим зібрали 1,8 млн тонн ранніх зернових.