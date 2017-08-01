Українські аграрії намолотили вже 27 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 28 липня зібрали урожай на площі 7,4 мільйона га (76% від прогнозу), намолотивши 26,9 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 36,4 ц/га.

При цьому пшениці намолочено 19,1 мільйона тонн з площі 4,9 мільйона га (77% від прогнозу), ячменю – 6,7 мільйона тонн з 2 мільйонів га (81%), жита – 113 тисяч тонн з 42 тисяч га (24%), вівса – 62 тисячі тонн з 24 тисяч га (13%). Аграрії також зібрали 986 тисяч тонн гороху з 379 тисяч га, що становить 93% від запланованого показника.

Повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання ріпаку, якого намолочено 1,9 мільйона тонн з площі 706 тисяч га (90%).

Всього збору підлягають 9,7 мільйона га ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисяч га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.