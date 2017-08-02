Літня спека: в Україні можуть подешевшати продукти нетривалого зберігання

Спека змусить продавців знижувати ціни на продукти, що швидко псуються, повідомляє ТСН.ua.

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"Про можливе падіння цін уже заявили виробники грибів", - йдеться в повідомленні.

Під час купівлі продуктів лікарі радять оминати ринки, де часто немає холодильників, через що продукція швидко псується.

Водночас виробники грибів уже прогнозують зниження цін на свою продукцію через спеку. Нині кілограм печериць на ринках коштує 32-34 гривень за кілограм. Про це повідомляє Національне грибне агентство UMDIS.

Через спекотну погоду гриби почнуть в'янути та морщитися. Уже нині гарних грибів знайти складно. Тож продавці будуть змушені знижувати ціни. Звісно, якщо не буде дефіциту цієї продукції.

Зазначається, що минулого тижня печериці коштували 34-42 гривень за кілограм.