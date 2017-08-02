Україна збільшила експорт молочних продуктів майже на 80%

Експорт молочних продуктів з України в січні-червні 2017 року склав 117,2 мільйона доларів, що на 76,6% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, повідомляється на сайті Асоціації виробників сфери харчової промисловості (UFEB) з посиланням на аналітичний департамент Ради з питань експорту продовольства.

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Згідно з повідомленням, основу експорту у грошовому вираженні в звітному періоді склали молоко і вершки згущені (35%, або 40,4 мільйона доларів) і вершкове масло (38%, або на 44,8 мільйона доларів).

Сири і молочна сироватка принесли по 12% експортної виручки (14,3 мільйона доларів і 3,6 мільйона доларів відповідно), молоко і вершки незгущені - 2% (2,6 мільйона доларів), а кисломолочна продукція - 1% (1,5 мільйона доларів).

У натуральному вираженні експорт становить 63,2 тисячі тонн. Пайовий розподіл при цьому виглядає дещо інакше. Так, на молоко і вершки згущені довелося 37% поставок (23,3 тисячі тонн), а на вершкове масло -19%, 12,3 тисячі тонн.

Молочна сироватка забезпечила 28% експорту в натуральному вираженні (17,9 тисячі тонн), сири - 7% (4,12 тисячі тонн), молоко і вершки незгущені - 6% (4,09 тисячі тонн), а кисломолочна продукція - 2% (1,5 тисячі тонн).

Лідерами з експорту сухого молока і вершків (у натуральному вираженні) в першому півріччі стали "Вінницький молочний завод "Рошен" (15%), "Старокостянтинівський молочний завод" (8%), "Білоцерківська агропромислова група" (8%), "Ружин-молоко" (4%) і "Веселинівський завод сухого знежиреного молока" (4%). Таким чином, п'ять найбільших експортерів забезпечили 39% поставок цієї продукції за кордон у січні-червні 2017 року.

У сегменті масла перша п'ятірка експортерів виглядає наступним чином: "ВМЗ "Рошен" (12%), "Старокостянтинівський МЗ" (7%), "Яготинський маслозавод" (7%), "Веселинівський завод СЗМ" (3%), "Ічнянський завод сухого молока та масла" (2%). Ці компанії забезпечили 32% експорту олії в першому півріччі поточного року.

У той же час на п'ять найбільших експортерів сиру припало 72% поставок в натуральному вираженні. Так, компанія "Комо-Експорт" забезпечила 19% експорту цієї продукції, "Клуб Сиру" - 17%, "Лакталіс-Україна" - 15%, "Бель Шостка Україна" - 13%, а "Мілкіленд-Україна" - 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становить 8 тисяч тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% - до 10,5 тисячі тонн, вершкового масла - на 2,5%, до 12,1 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків - скоротився на 17,6%, до 51,9 тисячі тонн.