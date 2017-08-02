ОАЕ зняли обмеження на українську птицю

Об'єднані Арабські Емірати зняли обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, введені раніше в зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Про це повідомила прес-служба Госпотребслужбы з посиланням на заяву Всесвітньої організації торгівлі.

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"Згідно з повідомленням Всесвітньої організації торгівлі, ОАЕ зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української домашньої і дикої птиці, а також продуктів з них, які діяли для України в зв'язку з реєстрацією спалахів високопатогенного грипу птиці", - йдеться в повідомленні.

Також скасовані обмеження на імпорт добового молодняка та яєць.

Як повідомляв УНІАН, що після виявлення високопатогенного пташиного грипу в Україні в ОАЕ діяла заборона на імпорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи захворювання.

Зокрема, в березні Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, Королівство Саудівська Аравія, а також Об'єднані Арабські Емірати ввели заборону на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалах пташиного грипу.

У червні Ірак зняв заборону на ввезення м'яса птиці з України, введений в середині березня через спалах пташиного грипу.

Пізніше Саудівська Аравія скасувала заборону на українську птицю.

Раніше Катар зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України після тимчасового припинення через пташиного грипу.