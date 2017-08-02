Суд наклав арешт на вилучений Фіскальною службою спирт під час обшуків в "Укрспирті"

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучений Фіскальною службою спирт у ході обшуків в "Укрспирті", повідомила прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, суд наклав арешт на 97,903 тис. декалітрів спиртовмісної продукції вартістю 180 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в ході обшуків, проведених 24 липня на державному підприємстві "Укрспирт", вилучила близько 97,9 тис. декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 млн грн.

Дозвіл на обшуки 41 спиртзаводу в 14 областях України дав Шевченківський районний суд Києва для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо службових осіб ДП "Укрспирт". У ході досудового розслідування було встановлено факти, що підтверджують порушення держпідприємством законодавства України, і факти ймовірного неврахованого виготовлення продукції.