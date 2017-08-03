Місяць після скасування держрегулювання вартості соцпродуктів: як змінилися ціни

Минув місяць, як в Україні від 1 липня скасували державне регулювання цін на соціальні продукти. За цей час вартість зросла на 11 найменувань зі списку 23 соцпродуктів, повідомляє ТСН.ua.

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Здорожчали в основному м'ясо, ковбаса, масло та сир м'який. Цьогорічні ціни на молоді овочі побили рекордні показники. Дешевшають сезонні овочі.

Це констатує гендиректор Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко із посиланням на дані Держстату.

"Ціна на м'який сир наближується до відмітки у 100 гривень, і наприкінці вересня можливо її вже перетне. А вартість свинини стане вищою за 100 гривень уже до середини серпня. Але загалом серпень буде місяцем найнижчих цін на овочі та фрукти в цьому році", – прогнозує Дорошенко.