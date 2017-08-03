На Житомирщині вже намолотили більше 130 тис. тонн зерна — ОДА

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, в усіх категоріях господарств області, станом на 3 серпня, аграрії намолотили 131,5 тис. т зерна з площі 88,4 тис. га.

«В усіх категоріях господарств області, станом на 3 серпня, обмолочено 88,4 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, намолочено 131,5 тис. тонн зерна при середній урожайності 35,5 ц/га», – йдеться у повідомленні.

В області завершується обмолот озимого ріпаку, з площі 19,0 тис. га намолочено 53,5 тис. тонн насіння, що на 36 тис. тонн більше до минулого року, середня урожайність по області складає 28,2 ц/га.

Аграрії області поряд із збиральними роботами проводять підготовку ґрунту під посів озимих культур урожаю 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч аграрії Житомирщини планують зібрати врожай, не гірший минулорічного, коли було зібрано понад 2 млн тонн зерна.