Україна збільшила експорт м'яса на 45%

Експорт продукції м'ясної групи з України в січні-червні збільшився порівняно з січнем-червнем минулого року більш ніж на 45% - до 176 тис. тонн, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на заступника директора Інституту аграрної економіки, члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова.

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За його словами, позитивних зрушень в експорті м'яса і субпродуктів вдалося досягти завдяки широкій географічній диверсифікації і закріпленню на нових ринках збуту після втрати російського.

«Якщо ще в 2015 році позиції основного імпортера українського м'яса і субпродуктів утримувала Росія, то в I півріччі поточного року переважали поставки на ринки країн Європи і Азії», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, в топ-5 імпортерів вітчизняної м'ясопродукції увійшли Єгипет (17,3%), Нідерланди (14,2%), Азербайджан (9,7%), Білорусь (8,4%) та Ірак (5,9%).

Великі обсяги закупівель також здійснюють Грузія, Гонконг, Німеччина, Казахстан та Об'єднані Арабські Емірати.

За 6 місяців 2017 року експорт у визначені країни займав більше 75% від загальної вартості проданого за кордон українського м'яса.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства за перші п'ять місяців поточного року експортували 154 тис. тонн м'яса і м'ясних продуктів, що на 50% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Частка м'яса птиці у загальному обсязі експорту м'ясної продукції становила 80%. Зокрема, вітчизняні підприємства в січні-травні експортували 124 тис. тонн м'яса птиці, що на 42% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Високим попитом українська птиця користувалася в Єгипті, Нідерландах, ОАЕ та Азербайджані.

Експорт яловичини і свинини за звітний період зріс більш ніж у два рази. Зокрема, у січні-травні Україна поставила на зовнішні ринки 22 тис. тонн яловичини, що становить 18% від її вітчизняного виробництва, і 6 тис. тонн свинини (близько 2% від виробництва). Найбільше цієї продукції з України імпортували Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Грузія та Молдова.