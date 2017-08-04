Славнозвісна баржа з кавунами наближається до Києва: вже у Переяслав-Хмельницькому (відео)
За мандрівкою кавунів стежила уся країна в режимі онлайн.
На початку тижня цінний вантаж - 250 тонн кавунів - відправили із Голої Пристані, що на Херсонщині. Востаннє смугасті ягоди відправляли Дніпром 14 років тому, а регулярні перевезення кавунів припинили ще в дев'яностих.
Баржа вже прибула до Переяслав-Хмельницького на Київщині. На розвантаження кавунів вже чекають вантажівки. Вони повезуть їх у Київ.
За мандрівкою кавунів, яку помпезно анонсував Прем'єр Володимир Гройсман, уся країна стежила онлайн в Інтернеті. Весь тиждень користувачі соцмереж жартували і створювали фотожаби. Баржі навіть завели власний акаунт у Twitter.
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Тим, хто потребує ще додаткового натхнення, хочу повідомити, що сьогодні міжнародний день кавуна і привітати з цим святом:) pic.twitter.com/Y4HqF4c8hv— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 3 августа 2017 г.