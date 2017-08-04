Славнозвісна баржа з кавунами наближається до Києва: вже у Переяслав-Хмельницькому (відео)

На початку тижня цінний вантаж - 250 тонн кавунів - відправили із Голої Пристані, що на Херсонщині. Востаннє смугасті ягоди відправляли Дніпром 14 років тому, а регулярні перевезення кавунів припинили ще в дев'яностих.

Баржа вже прибула до Переяслав-Хмельницького на Київщині. На розвантаження кавунів вже чекають вантажівки. Вони повезуть їх у Київ.

За мандрівкою кавунів, яку помпезно анонсував Прем'єр Володимир Гройсман, уся країна стежила онлайн в Інтернеті. Весь тиждень користувачі соцмереж жартували і створювали фотожаби. Баржі навіть завели власний акаунт у Twitter.

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Напередодні увечері Володимир Гройсман відреагував на жарти користувачів мереж щодо його заяви про баржу з кавунами, яка прямує до столиці із Херсона. Так, у своєму Twitter він привітав усіх з Днем кавуна