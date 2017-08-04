На Вінниччині одночасно зацвіло мільйон кущів різних сортів троянд (відео)
11:58, 04 серпня 2017Агро
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Мільйон кущів різних сортів троянд одночасно зацвіли поблизу Вінниці.
В Винницкой области одновременно зацвело миллион кустов разных сортов роз
Квітучу плантацію - понад 6 гектарів - облаштував неподалік міста місцевий підприємець. Гроші в проект вклали голландці, вирощували квіти також за європейськими технологіями. Тепер вінницькі трояндові саджанці купує Великобританія, Австрія, Німеччина, і навіть самі Нідерланди.
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Трояндова долина квітнутиме до кінця літа. А до Дня незалежності, за словами власників плантації, на полі зацвітуть троянди у барвах державного прапора.
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