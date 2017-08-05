В Україні знизиться врожай: Мінагропрод очікує до 63 мільйонів тонн зернових

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує врожай зернових у 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018), залежно від погодних умов, на рівні 60,2-63 млн тонн, повідомила прес-служба відомства з посиланням на результати засідання робочої групи з питань функціонування зерна.

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«Потреби країни в продовольчому зерні, для кормових цілей і для переробної промисловості задовольняються повністю. Обсяг експорту перевищуватиме обсяг внутрішнього споживання», - цитує прес-служба заступника міністра агрополітики Олену Ковальову.

Водночас, Українська зернова асоціація оцінює врожай зернових на рівні 63,7 млн тонн. При цьому співвідношення пшениці 1-3-го класу до пшениці 4-6-го класу, згідно з прогнозними показниками, які навів голова УЗА Микола Горбачов, становитиме 60:40.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Міністерство сільського господарства США (USDA) скоротило прогноз врожаю зерна в Україні в 2017 році на 1,2 млн тонн порівняно з червневим прогнозом - до 61,09 млн т.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.