Аграрний комплекс формує 12% ВВП України - Гройсман

Аграрний комплекс формує 12% ВВП України, але потенціал є набагато більшим, у тому числі - за рахунок розвитку фермерства, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«Аграрний комплекс формує 12% ВВП країни. Це дуже добрий показник, але, переконаний, що ми здатні на більше. Маємо розвивати малий та середній бізнес на селі – українське фермерство. Це – не просто слова. У проект бюджету на 2018 рік ми закладемо не менше 1 млрд гривень саме на підтримку українських фермерів», - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, висока мотивація і правильні технології дозволять українському сільському господарству вийти на якісно новий рівень.

«Висока мотивація і правильні технології господарювання на українській землі дадуть можливість отримувати рекордні врожаї і виробляти продукти з високою доданою вартістю і безпрецедентною якістю, які будуть користуватись попитом в усьому світі», - підкреслив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії станом на 4 серпня зібрали урожай на площі 8,2 млн га (85% прогнозу), намолотивши 30,9 млн тонн зернових.

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує урожай зернових у 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018), залежно від погодних умов, на рівні 60,2-63 млн тонн.

Україна у 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

Україна в першому півріччі збільшила виручку від експорту сільськогосподарської продукції до 8,77 млрд дол., що становить 42,5% загального українського експорту.